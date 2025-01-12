الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوّت في يرؤون بسبب تشخيص خاطئ

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنّ صفارات الإنذار التي دوّت في يرؤون بالجليل الأعلى في وقت سابق، كانت بسبب تشخيص خاطئ.
وسبق وأنّ دوّت صفارات الإنذار أكثر من مرّة في المستوطنات الإسرائيلية بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتبيّن بعد ذلك بأنّ دوي صفارات الإنذار سببه تشخيص خاطئ.
ويأتي ذلك مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.
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