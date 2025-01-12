دويهي: الأولوية غدًا هي لإسقاط ميقاتي

اعتبر النائب ميشال دويهي، أنّ "اللبنانيين تفاءلوا خيرًا عندما سمعوا خطاب القسم من رئيس الجمهورية جوزاف عون، وبالتالي هناك شعور لدى اللبنانيين بأن عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى رئاسة الحكومة قد تكون انقلابًا على المفاهيم، فهو ليس الشخص المناسب للعهد الجديد".

وشدد، في حديث لقناة "الجديد"، على أنّه "علينا جميعًا أن نقول بأن الأولوية غدًا هي لإسقاط ميقاتي"، مضيفًا "المعارضة سمت مرشحها لرئاسة الحكومة، ولكن يمكن أن تسمي شخصًا آخر إن كان يشبه طروحاتها لأن الهدف هو اسقاط ميقاتي".

وذكر دويهي أنّ "ليس لرئيس الجمهورية أي صلاحية بالدفع لتسمية هذا الشخص أو ذلك لرئاسة الحكومة، فالأمر من مسؤولية النواب ولكن رئيس الجمهورية بتوقيعه تشكل الحكومة".