وزير خارجية بريطانيا من الرياض: انتخاب جوزاف عون رئيسًا خطوة مهمة لاستقرار لبنان

اعتبر وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، في تصريح لقناة "العربية" السعودية، أنّ "انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية خطوة مهمة لاستقرار لبنان".
كلام لامي يأتي على هامش وصوله إلى السعودية للمشاركة في قمة مخصصة لمناقشة الوضع في سوريا، مع مسعى إلى تحقيق الاستقرار بعد سقوط حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
ولفت لامي إلى "أننا سنقيّم القيادة السورية الجديدة من أجل إقامة علاقات مع دمشق"، مضيفًا "لقاء الرياض مع وزراء الخارجية مهم لتقييم الوضع في سوريا".
وأكّد وزير خارجية بريطانيا، أنّ "قرار زيارتي لدمشق يتوقف على لقائي بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني"، في الرياض.
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