شكرا لمتابعة خبر عن أهالي عسير يستقبلون رالي داكار السعودية بالعارضة ودق الطبول .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل أهالي منطقة عسير سباق رالي داكار السعودية، بـ ترحيب حار وأداء العارضة ودق الطبول وسط سعادة بالغة .

وظهر أهالي عسير في مقطع فيديو وهم يستقبلون رالي داكار السعودية ويرحبون به على طريقتهم الخاصة بالقهوة العربية والشاهي .

وكانت منافسات المرحلة الرابعة من رالي داكار 2025، انطلقت الأربعاء بدءًا من محافظة الحناكيّة، وصولاً إلى محافظة العلا.

وجاء ذلك لمسافة 588 كلم، منها 415 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، إذ واجه السائقون صعوبة بالغة في هذه المرحلة، ولا سيما أنهم لن يتمكنوا من الاستعانة بالفرق الميكانيكية.

وأحرز يزيد الراجحي المرحلة الرابعة الماراثونية، فيما تأخر القطري ناصر العطية، حامل اللقب خمس مرات، أكثر من نصف ساعة

وانطلق رالي داكار هذا العام انطلق من مدينة بيشة في مرحلته الأولى بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات العالمية، على رأسهم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، ورئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل.

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