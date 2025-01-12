شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية تسافر السعودية لمناقشة الوضع في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 12 يناير 2025 12:10 م

‎تسافر اليوم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية/نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، إلى الرياض.

‎ويأتي اجتماع الرياض متابعة لاجتماعي الخماسي (9-10/01) والعقبة (14/12) حول التطورات الجارية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

‎وسوف يواصل الاجتماع تنسيق الجهود لمساعدة سوريا في مواجهة التحديات الهائلة التي تواجهها الحكومة المؤقتة السورية والمجتمع السوري في مرحلة ما بعد الأسد. وسوف يؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية الشمولية الفعالة والناجعة؛ وحماية الأقليات؛ وسيادة القانون؛ والمساءلة؛ والعدالة؛ وسلامة أراضي سوريا، كشرط أساسي للمصالحة والسلام المستدام في البلاد.