اخبار الخليج

ممثلة الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية تسافر السعودية لمناقشة الوضع في سوريا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية تسافر لمناقشة الوضع في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت: هناء أبو العز

الأحد، 12 يناير 2025 12:10 م

‎تسافر اليوم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية/نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، إلى الرياض.

‎ويأتي اجتماع الرياض متابعة لاجتماعي الخماسي (9-10/01) والعقبة (14/12) حول التطورات الجارية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

‎وسوف يواصل الاجتماع تنسيق الجهود لمساعدة سوريا في مواجهة التحديات الهائلة التي تواجهها الحكومة المؤقتة السورية والمجتمع السوري في مرحلة ما بعد الأسد. وسوف يؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية الشمولية الفعالة والناجعة؛ وحماية الأقليات؛ وسيادة القانون؛ والمساءلة؛ والعدالة؛ وسلامة أراضي سوريا، كشرط أساسي للمصالحة والسلام المستدام في البلاد.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا