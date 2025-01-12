شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعم كل ما يعزز أمن تشاد واستقرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة الهجوم الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة التشادية أنجمينا، والذي أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين.



وأكدت الخارجية السعودية -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية السبت -موقف المملكة الثابت بدعم كل ما يعزز أمن جمهورية تشاد واستقرارها، ورفض أي تهديد لهما.



كما أعربت الوزارة عن خالص تعازي المملكة لأسرة الضحية ولحكومة وشعب تشاد، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.