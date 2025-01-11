وللصقيع في بريطانيا أنياب تعضّ

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أكد مكتب الأرصاد الجوية البريطانية أن يوم الجمعة كان أبرد ليلة في الشتاء حتى الآن في المملكة المتحدة، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى -18.7 درجة مئوية في ألتناهارا في المرتفعات الاسكتلندية.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يكون يوم السبت شديد البرودة، في حين من المتوقع أن يكون يوم الأحد أكثر اعتدالًا.

وانخفضت درجات الحرارة في قرية في شمال اسكتلندا إلى -18.7 درجة مئوية (-1.66 درجة فهرنهايت) بين عشية وضحاها - أبرد ليلة في شهر يناير في المملكة المتحدة منذ 15 عامًا، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية.

بلغت ألتناهارا، في المنطقة الشمالية من المرتفعات، أدنى درجة حرارة بينما وصلت كينبريس القريبة إلى -17.9 درجة مئوية (-0.22 درجة فهرنهايت).

وهي أبرد درجة حرارة في شهر يناير منذ عام 2010، عندما انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من -15 درجة مئوية عدة مرات في مواقع في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك -22.3 درجة مئوية (-8.14 درجة فهرنهايت) في 8 يناير في ألتناهارا.

وقال خبراء الأرصاد الجوية في وقت سابق إن هناك احتمالًا ضئيلًا للغاية أن تصل درجة الحرارة إلى -19 درجة مئوية.

وقال عالم الأرصاد الجوية أليكس ديكين من مكتب الأرصاد الجوية: "قد تكون ليلة الجمعة حتى صباح السبت هي الحضيض في موجة البرد الحالية".

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة مرة أخرى مع استمرار الطقس البارد.

وقالت عالمة الأرصاد الجوية زوي هوتين من مكتب الأرصاد الجوية: "ما زال أمامنا الليلة القادمة، وقد تكون ليلة الغد (السبت) باردة أيضًا".

وأضافت: "ستكون درجات الحرارة في ليلة الغد في الغالب في الأجزاء الشرقية التي تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، وبالتالي شرق أنجليا وشمال شرق إنجلترا وشمال وشرق اسكتلندا أيضًا".

وقالت: "لذا، فإن ليلة باردة أخرى ستأتي يوم السبت، ولكن مع حلول يوم الأحد ويوم الاثنين، يمكننا أن نتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في التحسن إلى حد ما".

خطر رؤية

وتابعت: "لن أستبعد خطر رؤية شيء ما حول أو أقل بقليل من درجة التجمد مرة أخرى ليلة الأحد إلى يوم الاثنين، ولكن لن يكون الأمر دراماتيكيًا مثل درجات الحرارة التي سنشهدها أثناء الليل الليلة."

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة يوم الاثنين أكثر توافقًا مع المعدل الموسمي، عند حوالي 7 إلى 8 درجات مئوية.

تعطيل السفر

وأدت الظروف المتجمدة إلى تعطيل السفر، حيث أغلق مطار مانشستر مدرجيه صباح يوم الخميس بسبب "مستويات كبيرة من الثلوج". أعيد فتحهما لاحقًا.

أغلقت مئات المدارس في اسكتلندا وحوالي 90 مدرسة في ويلز يوم الخميس.

وفي الوقت نفسه، تمكن الموظفون والزبائن في حانة يُعتقد أنها الأعلى في بريطانيا من المغادرة أخيرًا يوم الخميس بعد أن حاصرتهم الثلوج.

ويقع فندق تان هيل في ريتشموند، شمال يوركشاير، على ارتفاع 1732 قدمًا (528 مترًا) فوق مستوى سطح البحر. وقالت الحانة على فيسبوك: ستة موظفين و23 زائرًا كانوا عالقين.

أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) على الرابط التالي:

https://news.sky.com/story/uk-weather-scottish-hamlet-reaches-18c-in-coldest-january-night-in-15-years-13286288