تفاصيل صادمة.. القبض على نجم بالدوري الإنجليزي في تدريبات فريقه

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كشفت تقارير صحافية بريطانية أن لاعبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز قد تم القبض عليه في تدريبات فريقه، للاشتباه في قيامه بتصوير مقطع فيديو يحتوى على مشاهد جنسية من دون موافقة الطرف الآخر.

وأفادت صحيفة "الصن" أن تفاصيل الحادث أصابت زملاء اللاعب المعني بالصدمة، وذلك عندما دخل ضابطان يرتديان الزي الرسمي إلى الملعب لإيقاف التدريبات.

وأضاف التقرير: تم أخذ النجم، الذي يقال إنه لاعب دولي، في الساعة 11 صباحًا، قبل استجوابه لمدة ست ساعات، كما صادرت الشرطة هاتفين، وتم التحقيق في الأجهزة بحثًا عن لقطات وتسجيلات فيديو.

ويستمر التقرير في الادعاء بأن زملاء اللاعب اعتقدوا في البداية أن الأمر برمته كان مزحة.

وقال مصدر للصحيفة: اعتقد الكثير من النجوم في البداية أنها مزحة عندما دخل ضابطان يرتديان الزي الرسمي إلى الملعب أثناء التدريب. كان الجميع في حالة من الذهول، لم يكن أحد متأكدًا مما كان يحدث".

ومع ذلك، بعد استجوابه لمدة ست ساعات، تم إطلاق سراح النجم من دون اتخاذ أي إجراء آخر.

وعاد اللاعب للتدريبات يوم الخميس الماضي، وقد يشارك في مباراة فريقه في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم هذا الأسبوع.

وتناول تقرير صحيفة ذا صن بالتفصيل كيف تدخلت الشرطة بعد أن اتهمت امرأة لاعب كرة القدم بتصوير مقطع غير لائق بينهما سراً على الرغم من طلبها منه عدم القيام بذلك.

وقال متحدث باسم الشرطة: تم القبض على رجل في العشرينات من عمره في عنوان، للاشتباه في التلصص. لقد تقرر عدم اتخاذ أي إجراء آخر بسبب عدم كفاية الأدلة.