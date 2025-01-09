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شكرا لقرائتكم خبر عن قتلت شخصين وأصابت 20 آخرين.. عاصفة ثلجية وجليدية تضرب شمال فرنسا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الفرنسية في شمال البلاد وفاة شخصين، وإصابة 20 آخرين، بسب موجة البرد التي جلبت معها الثلوج والجليد.
وقالت السلطات في بيان اليوم الخميس، إن أحد القتيلين انزلق على رصيف واصطدمت رأسه به بعنف. وأضاف البيان أنه عثر على الشخص الآخر متوفيًا في بلدة فالنسيان.
وقالت السلطات في بيان اليوم الخميس، إن أحد القتيلين انزلق على رصيف واصطدمت رأسه به بعنف. وأضاف البيان أنه عثر على الشخص الآخر متوفيًا في بلدة فالنسيان.