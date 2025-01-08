حريق ضخم قرب لوس أنجليس اجبر آلاف السكان على إخلال منازلهم

أجبر حريق هائل اندلع قرب لوس أنجليس آلاف السكان على إخلاء منازلهم الواقعة في التلال المطلّة على المدينة الأميركية الكبيرة، بحسب ما أعلنت السلطات التي حذّرت من أنّ النيران تنتشر بقوة بسبب رياح عاتية.
واندلع الحريق ظهر أمس الثلاثاء في حيّ باسيفيك باليساديس أسفل جبال سانتا مونيكا شمال غرب المدينة والذي يعجّ بفيلات يبلغ سعر كل منها ملايين الدولارات.
وأتت النيران في غضون ساعات على ما يقرب من 1200 هكتار.
واشار حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم خلال مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء الى أنّ السلطات أحصت "العديد من المباني التي دمّرت بالفعل" من جراء الحريق، موضحة أنّها "أصدرت أوامر لحوالي 30 ألف شخص لإخلاء مساكنهم بسبب خطر النيران".
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