وسائل إعلام إسرائيلية: منفذ العملية شمالي الضفة الغربية أطلق النار من مركبة على حافلة ومركبة ثم لاذ بالفرار

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "منفذ العملية شمالي الضفة الغربية أطلق النار من مركبة على حافلة ومركبة ثم لاذ بالفرار". وأكد الاعلام الاسرائيلي، سقوط 6 مصابين بينهم 2 في حالة حرجة في عملية إطلاق النار.

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