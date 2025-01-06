يعقوب: تمديد مهلة الستين يوم احدى الضغوط المستجدة في الملف الرئاسي

أكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب، في تصريح له أن "من الواضح للوطنيين والخونة ان الستين يوما في الاتفاق مع العدو كان خطأ كبيرا وهو عبارة عن تدمير وتفجير وقتل وخطف وغارات،لذلك فإن إحدى الضغوط المستجدة في الملف الرئاسي هو التهديد الذي يحمله المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين وكل الموفدين الدوليين بتمديد هذه المدة لستين اخرى اذا لم ينتخب الرئيس الذي يريدونه وليس اي رئيس".

ولفت الى انه "الواضح حتى الآن ان الحرب لم تستطع ان تسلب اي من الفريقين الرقم ٤٣ صوت المعطلة لجلسة انتخاب الرئيس ومن الواضح احتمال ان يلجأ إليها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لتعطيل ما يسميه تهريبة ليكون مرشحا علنيا في الجلسة التي ستحدد بعد تنصيب الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب في العشرين من هذا الشهر".

اضاف يعقوب :"طبعا الحديث دائما عن ضرورة وجود السيادة الوطنية".