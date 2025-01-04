ألمانيا تكشف حقيقة تعطل نظم المعلومات في مطاراتها

ابوظبي - سيف اليزيد - أشارت التقديرات الحالية لوزارة الداخلية الألمانية إلى أن الأعطال التي شهدتها عدة مطارات ألمانية في نظم تكنولوجيا المعلومات تعود إلى أسباب تقنية بحتة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال متحدث باسم الوزارة في برلين: «حتى هذه اللحظة، لا توجد أي دلائل على هجوم من قراصنة الإنترنت أو أي حادث أمني آخر متعلق بتكنولوجيا المعلومات».

كان سبب هذه الاضطرابات هو خلل في نظام معلومات يشغله المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية التابع للشرطة، وأثر العطل بشكل أساسي على عمليات الرقابة على عمليات الدخول من دول خارج منطقة الانتقال الحر «شينجن»، والتي تتطلب إجراءات تفتيش حدودي، بالإضافة إلى رحلات الخروج إلى هذه الدول.

ونتيجة لذلك، كان لا بد من إجراء بعض عمليات فحص جوازات السفر يدوياً، مما أدى إلى فترات انتظار طويلة وظهور طوابير طويلة في بعض الأحيان. وتم حل العطل بشكل كبير بحلول مساء أمس الجمعة.

وأوضح المتحدث أن الخلل تم تحديده «في مجال أجهزة شبكات تكنولوجيا المعلومات»، وأن المعالجة النهائية للمشكلة ستستغرق على الأرجح بضعة أيام إضافية.

وأضاف أن «المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية يعمل بشكل مكثف مع سلطات شريكة على استعادة العمليات الطبيعية وتحديد الأسباب».