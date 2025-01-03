سريع: نفذنا عمليتين عسكريتين على هدفين للعدو الإسرائيلي في يافا

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، عن "تنفيذ عمليتين عسكريتين على هدفين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة"، وفق ما نقلت عنه قناة "المسيرة".

وقال خلال مسيرة حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء دعما لقطاع غزة، إن "العملية الأولى استهدفت محطة الكهرباء التابعة للعدو الإسرائيلي شرقي منطقة يافا المحتلة والعملية نفذت بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين2" أصاب هدفه بدقة بفضل الله"، مضيفا "العملية الثانية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا حققت هدفها بنحاح".

وأكد سريع على الجهوزية العالية لمواجهة "أي حماقة لقوى العدوان الأميركي والإسرائيلي أو من يتورط معهم من أي جهة كانت"، وتابع: "قادرون بعون الله على الدفاع عن اليمن العزيز وسيادته وحقوقه المشروعة".

وأضاف "نجدد دعوتنا لكافة الأحرار من أبناء أمتنا للتحرك الجاد لوقف المجازر الإسرائيلية بحق إخواننا في غزة"، مشددا على أن "عملياتنا العسكرية المساندة للمجاهدين في غزة مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".