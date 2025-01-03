قتيل وجريحان جراء حادث سير عند مفترق قب إلياس

افادت الوكالة الوطنية للاعلام عن "سقوط قتيل وجريحان جراء حادث سير وقع منذ بعض الوقت بين 3 سيارات عند مفترق قب إلياس في البقاع".

وقد عمل الصليب الأحمر والدفاع المدني على نقل المصابين الى مستشفيات المنطقة.