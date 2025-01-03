الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية تمنت أن يحمل العام الجديد الاستقرار: مستمرون بدعم الجهاز الطبي في لبنان بمواجهة الازمات

تمنت الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية أن يحمل العام الجديد الاستقرار في العالم، واشارت الى أنه وعلى رغم التحديات التي واجهتها البلدان في السنوات الأخيرة بدء من انتشار وباء كورونا وصولا الى الحروب التي أدت الى وقوع خسائر على مختلف المستويات الى أن الجسم الطبي أثبت فيها جمهوزية عالية خصوصا في لبنان.

وشددت الجمعية الطبية على أنها مستمرة في دعمها للقطاع الطبي في لبنان في مواجهة كل الأزمات بكافة السبل وأبرزها إرسال المساعدات الطبية.