شكرا لقرائتكم خبر عن حظر محلات "أسطوانات الغاز" في المواقع المغلقة.. و3 تصنيفات للأنشطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حظرت وزارة البلديات والإسكان فتح محلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل في المواقع المغلقة، وذلك في الاشتراطات التي طرحتها؛ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري، والمحافظة على سلامة العاملين والمستفيدين، وتوفير الخدمات اللوجستية داخل الأحياء السكنية.

وصنّفت الوزارة أنشطة بيع غاز البترول السائل، إلى 3 أنواع، هي محلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل، والمكائن الذاتية أو أقفاص بيع أسطوانات الغاز، التي تتمثل في الأقفاص أو مكائن بيع الأسطوانات ذاتية الخدمة، وأجهزة تعبئة الغاز السائل.





وسمحت ببيع أسطوانات الغاز في مبنى مستقل داخل محطات الوقود ومراكز الخدمة المشغلة وفقاً للمواصفات القياسية للهيئة

وأوضحت أنه في حال مزاولة تقديم خدمة توصيل الأسطوانات عبر المركبات المتنقلة، فإنه يجب إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لذلك.

ونصّت اللائحة على منع وقوف المركبات المتنقلة في المناطق السكنية لغير أغراض التحميل والتنزيل، كما اشترطت موافقة وزارة الطاقة. وسمحت ببيع أسطوانات الغاز في مبنى مستقل داخل محطات الوقود ومراكز الخدمة المشغلة وفقاً للمواصفات القياسية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمخطط العام للمحطة وجميع الأنشطة الواقعة ضمنه.وأوضحت أنه في حال مزاولة تقديم خدمة توصيل الأسطوانات عبر المركبات المتنقلة، فإنه يجب إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لذلك.ونصّت اللائحة على منع وقوف المركبات المتنقلة في المناطق السكنية لغير أغراض التحميل والتنزيل، كما اشترطت موافقة وزارة الطاقة.



خيارات دفع متوفرة



وأكدت ضرورة توفير وسائل الدفع الالكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على كافة متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية، ومنع التدخين بكل أنواعه.

وشددت الوزارة على صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال، وصيانة واجهة المحل أو المنشأة، والجدران الخارجية، وصيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة.

وألزمت المرخص له بصيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات منها، ويمنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة، وصيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة، وصيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، والتهوية الجيدة.

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