شكرا لقرائتكم خبر عن عشية العام الجديد.. أوكرانيا وروسيا تتبادلان الضربات والان نبدء بالتفاصيل

الدفاعات الجوية الأوكرانية

الدمام - شريف احمد - شنت أوكرانيا وروسيا ضربات ليل الثلاثاء عشية حلول العام الجديد، إذ أعلنت كييف أنها استُهدفت بـ 61 صاروخا ومسيرة روسية، فيما قالت موسكو إنها اسقطت 68 مسيرة أوكرانية.وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن الضربات الروسية استهدفت خصوصا منطقة سومي (شمال) المحاذية لروسيا، إضافة إلى العاصمة كييف.واستخدمت فيها ستة صواريخ بالستية طراز اسكندر وستة صواريخ موجهة وثمانية صواريخ كروز وصاروخ فرط صوتي طراز كينجال، كذلك، أطلقت على البلاد أربعون مسيرة هجومية طراز شاهد.وقال سلاح الجو إن الدفاعات الجوية الأوكرانية اسقطت الصاروخ الفرط صوتي وخمسة صواريخ موجهة و16 مسيرة، وأشادت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء بهذا الهجوم، لافتة الى أنه "حقق أهدافه".وقالت الوزارة في بيان "هذا الصباح، شنت القوات المسلحة الروسية هجوما هجينا بأسلحة دقيقة ومسيرات هجومية على بنية تحتية لمطار عسكري ومنشأة تابعة لمجمع عسكري صناعي يلبي حاجات القوات المسلحة الاوكرانية".في المقابل، تسبّب هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في غرب روسيا بتسرب وقود وحريق في مستودع للنفط، وفق ما أفاد حاكم منطقة سمولينسك المتاخمة لأوكرانيا فاسيلي أنوخين الثلاثاء.