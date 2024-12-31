الملايين يتابعون احتفالات العام الجديد في كوباكابانا بالبرازيل

ابوظبي - سيف اليزيد - يُتوقَّع أن يحضر 2.5 مليون شخص الثلاثاء احتفالات رأس السنة الجديدة على شاطئ كوباكابانا البرازيلي الشهير في ريو دي جانيرو، بحسب بلدية المنطقة.

وبالإضافة إلى الألعاب النارية التقليدية، ستقام حفلات موسيقية بمشاركة أسماء كبيرة في المجال الموسيقي البرازيلي .

وعزِّزت الإجراءات الأمنية مقارنة بالعام الفائت، بحسب السلطات المحلية، إذ نشر 3300 عنصر أمني على شاطئ كوباكابانا وحده. وستستخدم السلطات أجهزة كشف عن المعادن ومسيرات وكاميرات مراقبة قادرة على التعرف على الوجوه.

خلال ليلة رأس السنة في ريو، يذهب معظم المحتفلين إلى الشاطئ مرتدين ملابس بيضاء، في تقليد موروث من معتقدات إفريقية برازيلية.

ومع حضور سياح من مختلف أنحاء البلاد والعالم، تعوّل البلدية على ضخ 3,2 مليارات ريال برازيلي (نحو 520 مليون دولار) في الاقتصاد المحلي.