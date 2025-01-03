الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على البحر وبعض المناطق الساحلية، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وحركتها شمالية غربية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:14 والمد الثاني عند الساعة 05:16، والجزر الأول عند الساعة 09:19 والجزر الثاني عند الساعة 22:25؛ أما بحر عمان فيكون الموج خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:15 والمد الثاني عند الساعة 01:11، والجزر الأول عند الساعة 18:30 والجزر الثاني عند الساعة 07:41.