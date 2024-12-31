دوي انفجارات في كييف

ابوظبي - سيف اليزيد - أفاد شاهد من رويترز بسماع دوي سلسلة من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأعلن سلاح الجو عن وجود تهديدات صاروخية في أنحاء متفرقة من البلاد.