شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تطلق خطة إيفاد دراسة الماجستير لشاغلي الوظائف الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم إطلاق خطة الإيفاد لدراسة درجة الماجستير لشاغلي الوظائف الإدارية من منسوبي الوزارة للعام الدراسي 1446-1447هـ.

وتهدف الخطة إلى رفع كفاءة الكوادر الإدارية وتعزيز مهاراتهم النوعية في مجالات محددة بما يسهم في تحسين جودة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

أهم التخصصات والشروط

تشمل الخطة خمسة تخصصات نوعية تتماشى مع احتياجات الوزارة وسوق العمل، وهي الإعلام والقانون العام والمالية (التمويل والاستثمار) والمراجعة الداخلية والإحصاء.

تستهدف الخطة الموظفين الإداريين الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات مناسبة.

ويشترط للتقديم توفر عدد من المتطلبات، منها أن يكون الإيفاد للجامعات المدرجة في التصنيفات العالمية (QS وTIMES) والحصول على قبول نهائي غير مشروط من الجامعة.

وألا تقل خدمات المرشح في الوظيفة الإدارية عن سنة واحدة وأن يكون التقدير الدراسي للمرشح في آخر مؤهل علمي لا يقل عن "جيد". كما يشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي ستُجرى في إدارات التعليم وديوان الوزارة، وألا يزيد عمر المرشح عن 45 عامًا، بالإضافة إلى الالتزام بالعمل بعد الحصول على المؤهل لمدة تعادل مدة الإيفاد.



المستندات وطريقة التقديم

يتم تقديم الطلبات عبر نظام فارس مع إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة PDF، وتشمل صورة من شهادة آخر مؤهل علمي وخطاب القبول النهائي من الجامعة وصورة من الهوية الوطنية وتقويم الأداء الوظيفي لآخر عامين وشهادة اختبار القدرات الجامعية بدرجة لا تقل عن 75 والسيرة الذاتية وتعهد الموظف بالعمل بعد إنهاء البرنامج.

يشمل البرنامج الزمني للخطة ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بالإعلان واستقبال الطلبات من الأول من شهر رجب حتى الثامن من شهر شوال من العام 1446هـ، ثم مرحلة الفرز وإجراء المقابلات الشخصية من الثامن من شوال حتى التاسع عشر من شهر ذي الحجة من العام 1446هـ، وتختتم بإعلان النتائج وإصدار القرارات في الفترة من الثاني من شهر صفر حتى الثالث عشر من نفس الشهر من العام 1447هـ.

جامعات ذات تصنيف عالمي

تتعاون الوزارة في تنفيذ الخطة مع عدد من الجامعات السعودية ذات التصنيف العالمي المتميز، منها جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة أم القرى وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الفيصل وجامعة طيبة وجامعة الطائف وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الملك خالد وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وأكدت وزارة التعليم أهمية هذه المبادرة في إعداد كوادر وطنية متميزة قادرة على الإسهام في تطوير الأداء الإداري والارتقاء بمخرجات العملية الإدارية بما يتوافق مع تطلعات المملكة المستقبلية. ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى التواصل مع الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية.

