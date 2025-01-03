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شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": 27 دولة تستقبل طلبات الإيفاد للعمل في الملحقات الثقافية 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم فتح باب التقديم للإيفاد للعمل في الملحقات الثقافية للعام 2025، حيث بدأ استقبال الطلبات يوم أمس الخميس 2 يناير 2025، ويستمر حتى 30 يناير 2025.
ويأتي هذا الإعلان لتلبية احتياجات الملحقات الثقافية في 27 دولة حول العالم ضمن وظائف تشمل مشرف دراسي أكاديمي ومساعد ملحق وملحق ثقافي.
وألا تقل المرتبة الوظيفية للمتقدم كملحق ثقافي عن المرتبة العاشرة إذا كان من موظفي الوزارة أو ما يعادلها إذا كان من خارج الوزارة، كما يشترط أن يكون المتقدم قد شغل سابقًا مناصب قيادية وللمتقدمين على وظيفة مشرف دراسي أكاديمي يجب أن تكون لديهم خبرة مناسبة في مجال الإشراف الدراسي الأكاديمي.
وألا تقل درجة التقييم في الأداء الوظيفي عن 4 من 5 أو ما يعادلها خلال آخر سنتين للمتقدمين من موظفي الوزارة أو ما يعادلها للمتقدمين من خارج الوزارة.
وأن يحصل المتقدم على موافقة رئيس القطاع والرئيس المباشر للمتقدمين من موظفي الوزارة وفي حالة المتقدمين من خارج الوزارة يجب الحصول على موافقة جهة العمل، وأن يجيد المتقدم لغة البلد المرشح له تحدثًا وكتابة.
وفي حال الإيفاد إلى دول غير ناطقة بالعربية يجب أن يحصل المتقدم على درجة لا تقل عن 5.5 في اختبار الآيلتس أو ما يعادله إذا لم يكن من خريجي جامعات الدولة المستهدفة
ودعت وزارة التعليم جميع الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط إلى استكمال طلباتهم عبر منصة مسح وموارد البشرية السعودية باستخدام رمز الاستجابة السريعة الموضح في الإعلان وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الدور الثقافي للمملكة عالميًا وتأهيل الكفاءات الوطنية لخدمة أهدافها التعليمية والثقافية
ويأتي هذا الإعلان لتلبية احتياجات الملحقات الثقافية في 27 دولة حول العالم ضمن وظائف تشمل مشرف دراسي أكاديمي ومساعد ملحق وملحق ثقافي.
شروط التقديمواشترطت الوزارة ألا تقل خدمة المتقدم عن عشر سنوات واجتياز المقابلة الشخصية وتقييم التجانس الثقافي وأن يكون المتقدم من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الملحقيات وألا تقل المدة المتبقية على بلوغ المتقدم السن النظامية للتقاعد عن أربع سنوات.
وألا تقل المرتبة الوظيفية للمتقدم كملحق ثقافي عن المرتبة العاشرة إذا كان من موظفي الوزارة أو ما يعادلها إذا كان من خارج الوزارة، كما يشترط أن يكون المتقدم قد شغل سابقًا مناصب قيادية وللمتقدمين على وظيفة مشرف دراسي أكاديمي يجب أن تكون لديهم خبرة مناسبة في مجال الإشراف الدراسي الأكاديمي.
وألا تقل درجة التقييم في الأداء الوظيفي عن 4 من 5 أو ما يعادلها خلال آخر سنتين للمتقدمين من موظفي الوزارة أو ما يعادلها للمتقدمين من خارج الوزارة.
وأن يحصل المتقدم على موافقة رئيس القطاع والرئيس المباشر للمتقدمين من موظفي الوزارة وفي حالة المتقدمين من خارج الوزارة يجب الحصول على موافقة جهة العمل، وأن يجيد المتقدم لغة البلد المرشح له تحدثًا وكتابة.
وفي حال الإيفاد إلى دول غير ناطقة بالعربية يجب أن يحصل المتقدم على درجة لا تقل عن 5.5 في اختبار الآيلتس أو ما يعادله إذا لم يكن من خريجي جامعات الدولة المستهدفة
الدول المتاحةيشمل الإعلان 27 دولة تتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وكندا، وأيرلندا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، والهند، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وتركيا، وماليزيا، وإسبانيا، وألمانيا، وتونس، والجزائر، والأردن، والبحرين، والكويت، وقطر، ولبنان، وباكستان، وجنوب إفريقيا، وهولندا، ونيوزيلندا، وسنغافورة، والصين.
ودعت وزارة التعليم جميع الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط إلى استكمال طلباتهم عبر منصة مسح وموارد البشرية السعودية باستخدام رمز الاستجابة السريعة الموضح في الإعلان وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الدور الثقافي للمملكة عالميًا وتأهيل الكفاءات الوطنية لخدمة أهدافها التعليمية والثقافية