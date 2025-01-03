شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تسلّم موريتانيا كمية من لحوم الهدي والأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

وأعرب المسؤول الموريتاني عن شكره للمملكة على هذه الهدية السخية المقدمة لصالح الفئات الأكثر احتياجًا بمدينة نواكشوط ، منوهاً بمستوى التعاون الوثيق بين البلدين في المجالات كافة.