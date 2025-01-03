شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تسلّم موريتانيا كمية من لحوم الهدي والأضاحي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سلّمت المملكة العربية السعودية، كمية من لحوم الهدي والأضاحي، للحكومة الموريتانية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الرقابي، ومساعد محافظ ولاية نواكشوط الجنوبية محمد الأمين تتاه.
بدوره أوضح السفير الرقابي، أن الكمية المقدمة من لحوم الهدي والأضاحي تندرج في إطار مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، الذي دأبت المملكة على تقديمه كل عام للشعب الموريتاني، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين.
وأعرب المسؤول الموريتاني عن شكره للمملكة على هذه الهدية السخية المقدمة لصالح الفئات الأكثر احتياجًا بمدينة نواكشوط ، منوهاً بمستوى التعاون الوثيق بين البلدين في المجالات كافة.
بدوره أوضح السفير الرقابي، أن الكمية المقدمة من لحوم الهدي والأضاحي تندرج في إطار مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، الذي دأبت المملكة على تقديمه كل عام للشعب الموريتاني، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين.