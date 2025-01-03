شكرا لقرائتكم خبر عن في قرار مفاجئ ...وزير التربية والتعليم يصدر قرار بإلغاء مادة التربية الوطنية في كافة المناهج الدراسية ولهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �رر وزير التربية والتعليم السوري في الحكومة التي شكلتها للجماعات المسلحة اليوم الأربعاء، إلغاء مادة “التربية الوطنية” من المناهج الدراسية في بلاده للعام الحالي؛ لما تحتويه من “معلومات” تعزز الدعاية للنظام السابق. جاء ذلك وفق ما أوردت الوزارة نقلا عن الوزير القادري، على قناتها الرسمية بموقع “تلغرام”. وقال الوزير: “قررنا إلغاء مادة التربية الوطنية الحالية من المناهج الدراسية والامتحانات لهذا العام، نظرا لما تحتويه من معلومات تهدف إلى تعزيز الدعاية لنظام الأسد السابق وترسيخ قواعد حزبه”. ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات تقوم بها الجماعات المسلحة بعد السيطرة على دمشق العاصمة والإطاحة بنظام الاسد



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