شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل هيئة محو الأمية ردا لخطة النواب: 5000 إجمالي عدد المعلمين المعينين والان مع تفاصيل الخبر

وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تساؤلات لممثلي هيئة محو الأمية وتعليم الكبار خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة عن السنة المالية 2023/ 2024.

وسأل سالم، عن عدد المعلمين المعينين، ورد ممثل الهيئة بأن عددهم 5000، كما سال وكيل اللجنة عن البروتوكولات خلال السنوات السابقة، ورد ممثل الهيئة: "آخر حاجة في ٢٣/٢٢ كانت موازنتها ٧٠ مليون جنيه، وصدر قرار رئيس الوزراء بالترشيد ووزير المالية حظر الصرف وأصدر قرار بتحمل الجهات للتكلفة، وبناء عليه أصبح تنفيذ البرتوكول مجانا"، مؤكداً أنهم تأثروا بذلك.

وقال الدكتور كامل كمال، ممثل وزارة المالية إنه ليس هناك قرار بالحظر، ليرد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بطلب المستندات من الجهتين، قائلا: "إن الدولة تستهدف محو الأمية وتقلل العدد وذات الوقت تتخذ قرارات مثل ذلك".

وسأل النائب مصطفى سالم، عن عدد الأفراد المطلوب محو أميتهم فأجاب ممثل الهيئة: "١٥ مليون فرد طبقا لتعداد مصر في 2017 ولم يتم تحديث الرقم الجديد".