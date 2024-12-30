انتهاء رحلة المزارع الجورجي الذي تحول إلى زعيم عالمي

توفى جيمي كارتر، الرئيس التاسع والثلاثون للولايات المتحدة وأطول رؤسائها عمراً، عن عمر يناهز 100 عام، تاركاً وراءه إرثاً استثنائياً ، عُرف بتحديه للتوقعات السياسية، وتفانيه في خدمة القضايا الإنسانية، حتى بعد مغادرته منصبه.

1. النشأة والخلفية:

ولد في 1 أكتوبر 1924 في بلينز، جورجيا.

نشأ في مجتمع زراعي فقير يسيطر عليه الفصل العنصري.

2. التعليم والحياة العسكرية:

تخرج من الأكاديمية البحرية الأمريكية وعمل ضابطًا بحريًا.

عاد إلى بلينز بعد وفاة والده في 1953 ليتولى إدارة أعمال العائلة الزراعية.

3. الحياة السياسية المبكرة:

بدأ حياته السياسية في مجلس شيوخ ولاية جورجيا.

فاز بمنصب حاكم جورجيا عام 1970 وركز على قضايا الحقوق المدنية والإصلاح الحكومي.

4. الرئاسة (1977-1981):

الرئيس الأمريكي الـ39 بعد فوزه على جيرالد فورد في انتخابات 1976.

ركز على حقوق الإنسان، السلام العالمي، وحل النزاعات.

5. إنجازات بارزة في الرئاسة:

اتفاقية (كامب ديفيد) للسلام بين مصر وإسرائيل.

توسيع الأراضي المحمية بيئيًا وتنظيم قطاع النقل.

وضع حقوق الإنسان في صميم السياسة الخارجية.