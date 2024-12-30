انتهاء رحلة المزارع الجورجي الذي تحول إلى زعيم عالمي

1. النشأة والخلفية:
ولد في 1 أكتوبر 1924 في بلينز، جورجيا.
نشأ في مجتمع زراعي فقير يسيطر عليه الفصل العنصري.
2. التعليم والحياة العسكرية:
تخرج من الأكاديمية البحرية الأمريكية وعمل ضابطًا بحريًا.
عاد إلى بلينز بعد وفاة والده في 1953 ليتولى إدارة أعمال العائلة الزراعية.
3. الحياة السياسية المبكرة:
بدأ حياته السياسية في مجلس شيوخ ولاية جورجيا.
فاز بمنصب حاكم جورجيا عام 1970 وركز على قضايا الحقوق المدنية والإصلاح الحكومي.
4. الرئاسة (1977-1981):
الرئيس الأمريكي الـ39 بعد فوزه على جيرالد فورد في انتخابات 1976.
ركز على حقوق الإنسان، السلام العالمي، وحل النزاعات.
5. إنجازات بارزة في الرئاسة:
اتفاقية (كامب ديفيد) للسلام بين مصر وإسرائيل.
توسيع الأراضي المحمية بيئيًا وتنظيم قطاع النقل.
وضع حقوق الإنسان في صميم السياسة الخارجية.
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