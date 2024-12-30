أعلنت كتائب "القسام"، في بيانين مقتضبين لها، أنه "في عملية مركبة تمكن مجاهدو القسام من اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة أقامها جيش الاحتلال في مخيم جباليا شمال القطاع وأجهزوا من النقطة صفر على 5 من الجنود، وأحرقوا دبابة "مركفاه" صهيونية وطاقمها، واستهدفوا جيب عسكري بداخله عدد من الجنود بالقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح".
كذلك اعلنت الكتائب، أنها "دمرت ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح في بيت حانون شمال القطاع".
كانت هذه تفاصيل خبر "القسام": تدمير ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح في بيت حانون شمالي القطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.