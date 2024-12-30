"القسام": تدمير ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح في بيت حانون شمالي القطاع

أعلنت كتائب "القسام"، في بيانين مقتضبين لها، أنه "في عملية مركبة تمكن مجاهدو القسام من اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة أقامها جيش الاحتلال في مخيم جباليا شمال القطاع وأجهزوا من النقطة صفر على 5 من الجنود، وأحرقوا دبابة "مركفاه" صهيونية وطاقمها، واستهدفوا جيب عسكري بداخله عدد من الجنود بالقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

كذلك اعلنت الكتائب، أنها "دمرت ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح في بيت حانون شمال القطاع".