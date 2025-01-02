شكرا لقرائتكم خبر عن جدة تهيئ المرافق السياحية لاستقبال الزوار بإجازة منتصف العام والان نبدء بالتفاصيل

تأهيل الحدائق

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة محافظة جدة استعداداتها لاستقبال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لعام 1446هـ، من خلال تهيئة المرافق السياحية والترفيهية في المدينة، بما يلبي تطلعات السكان والزائرين.وشملت جهود الأمانة تجهيز الواجهات البحرية، مثل واجهة روشن، واجهة أبحر الجنوبية، وشاطئ السيف، إلى جانب إعادة فتح وتهيئة الشواطئ الجديدة في أبحر الشمالية، التي أصبحت شواطئ آمنة وجاذبة بعد توفير الإنارة الحديثة، ومواقف السيارات، وتجهيز مناطق للسباحة بمستويات عالية من الأمان، مع تخصيص فرق للرقابة والإنقاذ لضمان سلامة الزائرين.كما شملت الاستعدادات تأهيل الحدائق العامة والمميزة، مثل "حديقة السجى"، التي افتُتحت مؤخرًا على مساحة 60 ألف متر مربع بتصميم عصري ومرافق ترفيهية متكاملة، و"حديقة الأمير ماجد"، التي تُعد وجهة رئيسية للعائلات بفضل مساحاتها الشاسعة ومرافقها الشاملة التي تلبي احتياجات الزوار من مختلف الفئات.ورفعت الأمانة درجة التنسيق بين إداراتها والبلديات الفرعية، عبر تنفيذ برنامج عمل مكثف يشمل النظافة العامة والرقابة الميدانية المستمرة على المرافق، لضمان جاهزيتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار خلال الإجازة.وتأتي هذه الجهود ضمن خطة أمانة جدة لتعزيز السياحة البحرية والترفيهية، وترسيخ مكانة المدينة كوجهة سياحية متكاملة.