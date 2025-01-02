تكنولوجيا: رصد جهاز MSI Raider 18 HX بمعالج Arrow Lake HX قبل إنطلاق معرض #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم MSI في فعاليات معرض لاس فيجاس هذا العام جيل جديد من أجهزة الحاسب، ولقد رصد جهاز MSI Raider 18 HX في Geekbench بمعالج Arrow Lake HX قبل إنطلاق الحدث رسمياً.

قدمت بعض الشركات خلال الشهر الماضي للأسواق مجموعة من أجهزة الحاسب على غرار HP Omen Max 16 الذي جاء بمعالج Arrow Lake-HX وسلسلة كرت الشاشة GeForce RTX 50، وRazer Blade 18 الذي جاء بنفس المعالج دون الكشف عن مواصفات كرت الشاشة.

واليوم تلقي أحدث التسريبات الضوء على إصدار مرتقب من شركة MSI، والذي ينطلق قريباً بعلامة Raider 18 HX التجارية، ويأتي بمعالج Arrow Lake HX، وكرت الشاشة Ada Lovelace من الفئة المتوسطة.

ويأتي الجهاز المميز بحجم 18 إنش بمعالج Intel Core Ultra 9 285 HX من سلسلة Arrow Lake، والذي يتضمن 8 من أنوية P، و16 من أنوية E، كما يأتي بذاكرة عشوائية 64 جيجا بايت رام.

كما تكشف التسريبات عن أن جهاز Raider 18 HX المرتقب يضم كرت الشاشة GeForce RTX 4070 من الجيل السابق من Nvidia، إلا أن هذه التفاصيل تؤكد على ما جاء في تقرير سابق حول خطط عمالقة تصنيع أجهزة الحاسب لمزج التكوينات بين الأجيال الجديدة والقديمة في الإصدارات القادمة من أجهزة الحاسب.

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