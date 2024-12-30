أصيب (ن. م.) بطلقين ناريين في يديه بعدما أطلق (خ. ش.) النار عليه من سلاح فردي كان في حوزته، على خلفية إشكال فردي وقع بينهما في بلدة بقرصونا- الضنية تطور إلى إطلاق نار.
وقد تم نقل المصاب إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم، في حين باشرت القوى الأمنية التحقيق في الحادثة لمعرفة ملابساتها وملاحقة مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.
كانت هذه تفاصيل خبر جريح في إشكال فردي في بقرصونا- الضنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.