جريح في إشكال فردي في بقرصونا- الضنية

أصيب (ن. م.) بطلقين ناريين في يديه بعدما أطلق (خ. ش.) النار عليه من سلاح فردي كان في حوزته، على خلفية إشكال فردي وقع بينهما في بلدة بقرصونا- الضنية تطور إلى إطلاق نار.

وقد تم نقل المصاب إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم، في حين باشرت القوى الأمنية التحقيق في الحادثة لمعرفة ملابساتها وملاحقة مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.