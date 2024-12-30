قوى الأمن: توقيف عصابة سرقت 3 ملايين دولار اميركي من منزل مواطنة المانية في الروشة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، عن توقيف عصابة سرقت 3 ملايين دولار اميركي من منزل مواطنة المانية في منطقة الروشة.

في التفاصيل، أوضحت المديرية أن "بتاريخ 15-12-2024 ادعت مواطنة ألمانية الجنسية بأن مجهولين قد سرقوا من منزلها الكائن في محلة الروشة خزنة بداخلها مبلغ حوالي ثلاثة ملايين دولار أميركي. على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لتحديد هوية الفاعلين، وبنتيجة المتابعة الفورية التي قامت بها شعبة المعلومات تبيّن أن منفّذي عملية السرقة، هما: ع.ع. (مواليد العام 1980 لبناني) و ف. ب. (مواليد العام 1981 فلسطيني) وأن الأول غادر خارج الاراضي اللبنانية بعد تنفيذ عملية السرقة مباشرة برفقة زوجته الثانية (ف. س. لبنانية) والثاني توارى عن الأنظار".

وأضافت "من خلال المتابعة، توصّلت الشعبة إلى تحديد هوية عدد من المشتبه بهم المتورّطين أيضا في السرقة وهم: ج. خ. (مواليد العام 1991 لبناني) م. ع. (مواليد العام 2003 لبناني) ر. ش. (مواليد العام 1989 لبناني)".

وأكدت المديرية أن "بتاريخ 20-12-2024 تم احضار كل من (ج. خ) وَ (م. ع) ، وبالتحقيق معهما اعترفا بعلمِهما بالسرقة، وصرّح (ج. خ) أنه بتاريخ 15-12-2024 قام بحجز شاليه خاص على اسمه لصالح (ف. ب ) لمدة يومين في محلة عين درافيل ليغادر بعدها إلى جهة مجهولة، وأنه سهّل له عملية الانتقال إلى الشاليه والاختباء فيه مؤقتا، وقَبَضَ مبلغ ألفي دولار أميركي لقاء ذلك ( تم ضبطها ) ، كما صرّح (م ، ع) أنه قبض من والده (ع .ع ) الذي نفّذ عملية السرقة مبلغ /65.500/ دولار أميركي من الأموال المسروقة بعد أن ساعده في عملية مغادرة الاراضي اللبنانية برفقة زوجته الثانية، وأنه قام بتخبئة مبلغ حوالي /570.000/ دولار أميركي لدى(ر. ش) ودفع مبلغًا من الأموال المسروقة إلى محاميان لتسوية وضع والده بالقضية".

وتم إجراء مداهمات وتفتيش منازل المتورّطين حيث تم ضبط ما يلي:

- مبلغ مالي بقيمة /65.500/ دولار أميركي مخبّأة من قبل (م. ع).

- مبلغ /3500/ دولار أميركي و/13،400/ يورو من منزل (ع.ع في محلة عرمون).

وأشارت المديرية إلى أن "بتاريخ 21-12-2024 أوقفت دورية من شعبة المعلومات المدعو (ر. ش)، وباستماع إفادته صرّح أنه كان على علم بموضوع السرقة وأنه ساعد بتخبئة حقيبة أموال بداخلها مبلغ /570،000/ دولار أميركي".

وأجري المقتضى القانوني بحق (ج. خ) و(م. ع) و(ر. ش) وأوقفوا وأودعوا المرجع المختص مع كامل المبالغ المضبوطة وقيمتها /641.000/ دولار اميركي و/13.400/ يورو، وتم تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بجرم سرقة بحق باقي المتورّطين.