أعلن مدير سياسات الطّيران في وزارة الأراضي والنّقل والبنية التّحتيّة الكوريّة الجنوبيّة، جو جونغ-وان، أنّ برج مراقبة في مطار موان الدّولي، حذّر الطّائرة التّابعة لشركة "جيجو اير" من احتمال الاصطدام بالطّيور، قبيل الهبوط مباشرةً.
وأشار إلى أنّه تبيّن أنّ الطّائرة المنكوبة أطلقت "ماي داي"، وهو نداء استغاثة متعارَف عليه دوليًّا، بعد دقيقة واحدة من إصدار التّحذير. وبعد مرور 5 دقائق، اصطدمت بجدار سياج في المطار، موضحًا أنّ السّبب وراء عدد الضّحايا الكبير، هو أنّ الطّائرة هبطت دون الاستعانة بعجلات الهبوط، ثمّ اندلعت فيها النّيران، ولافتًا إلى أنّ التّحقيقات جارية لتحديد السّبب الدّقيق وراء الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة النقل الكورية الجنوبية: برج المراقبة حذّر الطائرة من احتمال اصطدامها بالطيور قبيل هبوطها مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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