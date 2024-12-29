هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس مجلس الجليل الأعلى: أدعو الحكومة للموافقة على عودة السكان لمنازلهم في الشمال

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس مجلس الجليل الأعلى، الى "أنني أدعو الحكومة للموافقة على عودة السكان لمنازلهم في الشمال".

هذا وأفاد مـوقـع "والـلا" الإسرائيلي، بأن "الجيش يعمل على سحب المعدات العسكرية التي وضعها في المناطق المدنية في الشمال تمهيداً لعودة المستوطنين".

في حين اشار العضو السابق في مجلس الحرب بيني غانتس، الى أن "الحكومة الإسرائيلية منشغلة بنصب كمين للمستشارة القانونية بدلا من مناقشة إعادة الإعمار في الشمال والجنوب".