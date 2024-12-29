نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس مجلس الجليل الأعلى، الى "أنني أدعو الحكومة للموافقة على عودة السكان لمنازلهم في الشمال".
هذا وأفاد مـوقـع "والـلا" الإسرائيلي، بأن "الجيش يعمل على سحب المعدات العسكرية التي وضعها في المناطق المدنية في الشمال تمهيداً لعودة المستوطنين".
في حين اشار العضو السابق في مجلس الحرب بيني غانتس، الى أن "الحكومة الإسرائيلية منشغلة بنصب كمين للمستشارة القانونية بدلا من مناقشة إعادة الإعمار في الشمال والجنوب".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس مجلس الجليل الأعلى: أدعو الحكومة للموافقة على عودة السكان لمنازلهم في الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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