المديرية العامة لشرطة غزة: الجيش الإسرائيلي يغتال مدير مركز شرطة الرمال بغارة جوية أثناء قيامه بواجبه

أشارت المديرية العامة لشرطة غزة، الى أن "الاحتلال الإسرائيلي يغتال مدير مركز شرطة الرمال بغارة جوية أثناء قيامه بواجبه"، لافتةً الى أن "قصف المستشفى المعمداني يأتي ضمن خطة إسرائيلية لتدمير القطاع الصحي".
وكانت قد أفادت قناة "الجزيرة"، بأن "المدفعية الإسرائيلية تقصف بقذيفة الطابق العلوي في المستشفى المعمداني بمدينة غزة".
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