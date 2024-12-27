في صحف اليوم: هوكشتاين سينقل رسالة واضحة إلى لبنان برفض أي دور لإيران في إعادة الإعمار

تحدثت مصادر على تواصل مع الأميركيين لصحيفة "الاخبار"، عن "معلومات أولية وصلت إلى الجهات الرسمية في لبنان تنقل بعضًا مما سيتناوله الموفد الاميركي آموس هوكشتين في زيارته، حيث يتناغم الأميركيون تمامًا مع العدو الإسرائيلي في ما يقوم به جنوبًا، وأنهم سيتولون في المرحلة المقبلة الضغط على لبنان لفرض شروط تتعلق بملف الحرب".

وفي هذا الإطار، قالت المصادر لصحيفة "الأخبار" إن "واشنطن وتل أبيب توليان أهمية كبيرة لملف إعادة الإعمار الذي تضعه المقاومة على رأس قائمة الأولويات، وكان الجانبان خلال مفاوضات الحرب يحاولان فرض قيود على الجهات التي ستدخل الجنوب حتى على المواد لضمان التأثير على أمن المقاومة وحركيتها والولوج إلى أي داتا محلية".

ومع حصول تطورات كبيرة، لغير صالح المقاومة وخاصة ما حصل في سوريا، تعتبر أميركا وإسرائيل أن الفرصة مؤاتية لاستكمال الضغط العسكري بضغط سياسي، إذ أشارت المصادر إلى أن "هوكشتاين سيؤكد مسؤولية الحكومة في تولي هذا الملف ومنع أي طرف آخر من إدارته، وهو سينقل رسالة واضحة إلى لبنان الرسمي برفض أي دور لإيران في إعادة الإعمار ولا بأي شكل من الأشكال، لا عبر شركات إيرانية ولا مساعدات، كما سيشدد على ضرورة أن تمنع الدولة اللبنانية تسرب الكاش من أي منفذ لأن لذلك عواقب كبيرة".