شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة موسكو.. اعرف أبرز النتائج بالأرقام بعد الإغلاق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

نتائج بورصة موسكو

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم الجمعة، على تراجع بواقع 9.33 نقاط، ما نسبته 0.34%، مقارنة بإقفال اليوم السابق، ليصل إلى 2757.24 نقطة.وأنهى مؤشر RTS منخفضًا أيضًا بمقدار 14.27 نقطة، أي بنسبة 1.62%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليبلغ 864.03 نقطة.

وأمس الخميس، أغلق مؤشر بورصة موسكو على ارتفاع بواقع 30.49 نقطة، ما نسبته 1.12%، مقارنة بإقفال اليوم السابق، ليصل إلى 2763.32 نقطة.

هذا وأنهى مؤشر RTS مرتفعًا أيضًا بمقدار 13.02 نقطة، أي بنسبة 1.51%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليبلغ 877.27 نقطة.



سعر الروبل الروسي مقابل العملات الرئيسية

سعر الروبل الروسي اليوم

وفي وقت سابق كان حدد البنك المركزي الروسي، أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل.وخفض المركزي الروسي سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 38 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 99.2295 روبلًا.وتراجع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 64 كوبيكًا، ليصل إلى 103.2997 روبلات.بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 13 كوبيكًا، ليبلغ 13.4716 روبلًا.