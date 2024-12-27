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شكرا لقرائتكم خبر عن بدلات وحوافز مغرية.. تعرف على سلم رواتب الوظائف الهندسية الجديد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نشرت الجريدة الرسمية أم القرى سلم رواتب الوظائف الهندسية والذي وافق عليه مجلس الوزارء ويبدأ العمل بها من 31 ديسمبر 2024.
وينص القرار على تصنيف المهندسين إلى 4 فئات هي: "مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف، مهندس مستشار"، مع تحديد رواتب تتناسب مع كل فئة وخبرتها، بما يتوافق مع نظام ممارسة المهن الهندسية والاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
ويهدف القرار إلى الارتقاء بالمسار الوظيفي للمهندسين، وتحفيزهم على التطوير المهني المستمر، بما ينعكس إيجاباً على جودة المشاريع الهندسية في المملكة، ويسهم في تحقيق رؤية 2030.
يذكر أن سلم الرواتب الجديد يتضمن عدداً من المزايا للمهندسين، منها زيادة الرواتب الأساسية، وتوفير بدلات وحوافز مغرية.
وينص القرار على تصنيف المهندسين إلى 4 فئات هي: "مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف، مهندس مستشار"، مع تحديد رواتب تتناسب مع كل فئة وخبرتها، بما يتوافق مع نظام ممارسة المهن الهندسية والاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
سلم رواتب الوظائف الهندسيةويستهدف سلم الرواتب الجديد موظفي الجهات الحكومية من حملة شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية من الجامعات السعودية أو المعترف بها، والمسجلين في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
ويهدف القرار إلى الارتقاء بالمسار الوظيفي للمهندسين، وتحفيزهم على التطوير المهني المستمر، بما ينعكس إيجاباً على جودة المشاريع الهندسية في المملكة، ويسهم في تحقيق رؤية 2030.
يذكر أن سلم الرواتب الجديد يتضمن عدداً من المزايا للمهندسين، منها زيادة الرواتب الأساسية، وتوفير بدلات وحوافز مغرية.