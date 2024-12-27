تعرف على أبرز المواقع التي استهدفها الطيران في صنعاء اليوم

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وقالت مصادر خاصة، أنه تم سماع دوي انفجارات عنيفة إثر غارات جوية استهدفت مواقع للمليشيا بالعاصمة المحتلة صنعاء.

واضافت المصادر أن الغارات الجوية استهدفت مقر الفرقة الأولى مدرع وسط العاصمة، ومطار صنعاء الدولي شمالا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن غارة استهدفت معسكر الصيانة بحي النهضة بجانب مبنى التلفزيون شمال العاصمة ‎صنعاء.

واكدت المصادر، أن المنازل المحيطة بالمواقع المستهدفة بالغارات، اهتزت بالكامل لقوة الانفجارات.

وفي الأثناء قال مصدر خاص أن تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء صنعاء، مع سماع دوي سلسلة انفجارات. عدن - ياسمين التهامي - br /> اهتزت المنازل في العاصمة اليمنية صنعاء، قبل قليل، في أعقاب غارات جوية عنيفة، استهدفت مواقع مليشيا الحوثي الإرهابية وسط وشمال صنعاء.وقالت مصادر خاصة، أنه تم سماع دوي انفجارات عنيفة إثر غارات جوية استهدفت مواقع للمليشيا بالعاصمة المحتلة صنعاء.واضافت المصادر أن الغارات الجوية استهدفت مقر الفرقة الأولى مدرع وسط العاصمة، ومطار صنعاء الدولي شمالا.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن غارة استهدفت معسكر الصيانة بحي النهضة بجانب مبنى التلفزيون شمال العاصمة ‎صنعاء.واكدت المصادر، أن المنازل المحيطة بالمواقع المستهدفة بالغارات، اهتزت بالكامل لقوة الانفجارات.وفي الأثناء قال مصدر خاص أن تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء صنعاء، مع سماع دوي سلسلة انفجارات. ونفت هيئة البث الإسرائيلية أن الغارات الجوية إسرائيلية وتعتقد أنها ضربات أمريكية بريطانية.

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