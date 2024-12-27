شكرا لبحثكم عن خبر اليمن يواجه البحرين غداً في خليجي 26 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

محمد فتحي / محمد بامخرمة

يختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم مشاركته في خليجي 26 بمواجهة نظيره البحريني غداً السبت، الساعة الخامسة والنصف مساءً (بتوقيت اليمن) على ملعب جابر المبارك الحمد الصباح في الكويت، وذلك ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية.

يسعى منتخبنا الوطني لتحقيق الفوز على البحرين لتسجيل أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس الخليج، بعد الأداء الجيد الذي قدمه في المباراتين السابقتين رغم تلقيه خسارتين من نظيريه العراقي (0:1) والسعودي (2:3).

تعد مواجهة الغد المباراة الوداعية لمنتخبنا، الذي أصبح رسمياً خارج منافسات البطولة. حتى إذا تمكن من الفوز، فلن يفيده في حسابات التأهل، حيث حجز المنتخب البحريني بطاقة التأهل الأولى بعد فوزين على السعودية (3-2) والعراق (2-0)، لتنحصر البطاقة الثانية بين السعودية والعراق اللذين يلعبان غداً بنفس توقيت مباراة منتخبنا مع البحرين.

أعرب مدرب منتخبنا، نور الدين ولد علي، في المؤتمر الصحفي لمباراة البحرين عن أمله في تحقيق أول فوز للمنتخب خلال مشاركاته في بطولة كأس الخليج. وقال ولد علي: "سوف نكمل العهد الذي قطعناه كطاقم مع اللاعبين بتحقيق أول فوز للمنتخب في كأس الخليج. أحرجنا فرقاً كبيرة مثل السعودية والعراق، وفازا علينا في الثواني الأخيرة".

وأكد ولد علي أن هناك فوارق كبيرة بين إمكانيات منتخبنا والمنتخبات الأخرى المشاركة في البطولة، قائلاً: "امنحوني إمكانيات السعودية أو قطر وسأنافس في أعلى مستوى، هذا هو الواقع". وأوضح أن المنتخب يمر "بظروف استثنائية تحتاج إلى رد فعل استثنائي، وهذا ما نعمل عليه".

وأشار المدرب إلى: "قبلت التحدي كمدرب ورأيتم مجهود اللاعبين.. وأعتذر للجمهور اليمني لأننا لم نتمكن من الفوز، لكن صورة الفريق تغيرت للأفضل بنسبة مئتين في المئة". وأضاف أن ظروف اللاعبين صعبة مع غياب الدوري، وأن الحالة الاجتماعية لبعضهم صعبة أيضاً، ورغم هذه الظروف "فقد رأيتم ما قدمناه في المباراتين السابقتين". وشكر اللاعبين على الروح العالية والعزيمة القوية التي أظهروها.

كما أكد أن "البحرين فريق محترم ولديه انضباط وتنظيم كبيرين، وهذا ما صنع الفارق مع بقية المنتخبات". من جانبه، قال لاعب منتخبنا ناصر محمدوه إن المنتخب ولاعبيه سيبذلون أقصى ما لديهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البحرين رغم خروجهم من البطولة.

وأضاف: "صحيح أننا أصبحنا خارج حسابات البطولة، لكن هذا لا يمنع أن نظهر بصورة إيجابية أمام البحرين".