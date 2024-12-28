شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى السعودية اليوم السبت 28-12-2024.. عيار 12 بـ158.00 ريال والان مع تفاصيل الخبر



ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 28-12-2024 فى السعودية، وفقا للتحديثات الصباحية ، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 316.00 ريال سعودى، أما سعر الذهب عيار 21 سجل 276.50 ريال سعودى.

يعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت 28-12-2024 فى السعودية كالتالى:

عيار الذهب سعر الذهب

عيار 24 316.00 ريال

عيار 22 289.50 ريال

عيار 21 276.50 ريال

عيار 18 237.00 ريال

عيار 14 184.25 ريال

عيار 12 158.00 ريال

الاونصة 9825.00 ريال

الجنيه الذهب 2211.25 ريال

الأونصة بالدولار 2620.00 دولار

كما أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في انخفاض أسعار الذهب بتعاملات اليوم؛ حيث بدا شراء السندات فرصة استثمارية أفضل مقارنة باقتناء الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.