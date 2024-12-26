شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. اعتقال 4 متهمين بالتخطيط لقتل عسكريين بأوامر أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

قتل مسؤولين بارزين

تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا

ونشر جهاز الأمن الاتحادي مقطع فيديو يظهر اعتقال واستجواب المشتبه بهم الذين لم يسموا.

سلاح المسيرات في الحرب الأوكرانية الروسية

الدمام - شريف احمد - قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف إس بي) اليوم الخميس، إنه ألقى القبض على العديد من المشتبه بهم المتهمين بالتورط في مؤامرة أوكرانية، مزعومة لاغتيال مسؤولين عسكريين بارزين.ويأتي هذا الإعلان جاء عقب مقتل جنرال روسي رفيع المستوى الأسبوع الماضي.وأشار جهاز الأمن الاتحادي (إف إس بي)، في بيان نقلته وكالات إخبارية روسية، إلى إلقاء القبض على أربعة روس متهمين بالإعداد لقتل مسؤولين بارزين بوزارة الدفاع.وذكر جهاز الأمن الاتحادي أن منظمي الهجمات المشتبه بهم كانوا يخططون لقتل أحد المسؤولين، باستخدام سيارة مفخخة يتحكم فيها عن بعد.وأضاف أن مسؤولًا عسكريًا بارزا آخر كان سيغتال بعبوة ناسفة مخبأة في مظروف، فيما لم يذكر الجهاز أسماء المسؤولين العسكريين الذين كانوا مستهدفين في المؤامرة المزعومة.ويأتي البيان عقب مقتل الليفتنانت جنرال إيجور كيريلوف الذي قتل في 17 ديسمبر، بقنبلة مخبأة في دراجة كهربائية كانت مركونة خارج مبنى سكنه خلال مغادرة المبنى متوجهًا لمكتبه.كما قتل مساعد كيريلوف في الهجوم السافر الذي أعلنت أوكرانيا المسؤولية عنه، وأتى بالصراع مجددًا إلى شوارع العاصمة الروسية.واعتقل جهاز الأمن الاتحادي مشتبهًا فيه وهو من مواطني أوزبكستان، وزعم الجهاز أنه مجند من جانب الأجهزة الخاصة الأوكرانية.كانت أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 20 من أصل 31 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.وخلال الليل، شنت القوات الروسية هجمات على أوكرانيا باستخدام 31 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأخرى من طرازات مجهولة الهوية، أطلقت من منطقتي أوريل وميليروفو، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".ولفتت الوكالة إلى صد الهجوم من قبل وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية، وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.