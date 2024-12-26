مسؤول روسي: فنلندا قد تدمر منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجار إنشاء منصات بديلة

صرح الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ألكسندر لوكاشيفيتش، بأن منصات بديلة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يتم إنشاؤها،

وأضاف الدبلوماسي في تصريح لوكالة سبوتنيك: "إننا نبني بالفعل عالمًا جديدًا متعدد الأقطاب يحترم فيه الجميع بعضهم البعض. قد يكون هذا مستقبلًا بعيدًا، ولكن هذا أفق جديد مثل نسمة من الهواء النقي".

وقال لوكاشيفيتش بأن خطط رئاسة فنلندا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 2025 لا تزال غير معروفة لكنها موجهة نحو الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وأضاف الممثل الروسي أن فنلندا قد تقوم بتدمير منصة المنظمة بالكامل، على الرغم من أن روسيا تأمل في الحفاظ على قناة الاتصال هذه.

وتابع لوكاشيفيتش، أن روسيا تتوقع حدوث مشاكل في المنظمة بسبب رئاسة فنلندا المناهضة لروسيا في عام 2025.

ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي أكبر منظمة حكومية دولية ذات توجه أمني في العالم، وتشمل اختصاصاتها قضايا مثل الحد من التسلح وتعزيز حقوق الإنسان وحرية الصحافة والانتخابات النزيهة وغيرها.