الخطوط الجوية اليابانية أعلنت تأجيل بعض رحلاتها بسبب هجوم إلكتروني

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليابانية، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني تسبب في تأجيل بعض رحلاتها الداخلية والدولية.

وأوضحت الشركة أن الهجوم بدأ في الساعة 7.24 صباحا في التوقيت المحلي, وأثر على أنظمتها الداخلية والخارجية.

وأضافت أنها أوقفت موقتا جهاز التوجيه الذي تسبب في حدوث أعطال في الأنظمة، وعلقت بيع تذاكر رحلات.

وقال متحدث باسم شركة "خطوط طيران أول نيبون" القابضة، وهي أيضا أحد أكبر شركات الطيران في اليابان، إنه لم يلاحَظ أي مؤشرات على تعرض أنظمة الشركة لهجوم.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أوقفت شركة الخطوط الجوية الأميركية أميركان إيرلاينز جميع رحلاتها لمدة ساعة، مما أدى إلى اضطراب في رحلات سفر الآلاف من الركاب قبل عطلة عيد الميلاد، وذلك بسبب خلل فني يتعلق بأجهزة الشبكة الخاصة بها.