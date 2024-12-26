ارتفاع عدد القتلى الصحفيين في غزة إلى 201 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عن ارتفاع عدد القتلى الصحفيين إلى 201 صحفياً وصحفيةً منذ بدء "حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة"، بعد الإعلان عن مقتل خمسة صحفيين عاملين في قناة" القدس اليوم".

وأوضح المكتب أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف سيارة البث الخارجي التابعة لقناة القدس اليوم الفضائية، واغتال الزملاء الصحفيين الخمسة أثناء تأدية عملهم الصحفي في مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة)".

ودان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".

وحمّل المكتب إسرائيل والإدارة الأميركية والدول المشاركة في "جريمة الإبادة الجماعية مثل بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية".

وطالب المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى "إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في فلسطين عامة، وفي قطاع غزة خاصة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".