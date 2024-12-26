الدفاع التايوانية: رصد 5 سفن حربية صينية في محيط جزيرة تايوان خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، عن رصد 5 سفن حربية صينية في محيط جزيرة تايوان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتأتي هذه التحركات الصينية في الوقت الذي تستعدّ فيه تايبيه لمناورات عسكرية صينية محتملة ردّا على الجولة التي قام بها الرئيس التايواني لا تشيينغ في المحيط الهادي.

وأثارت الجولة التي قام بها الرئيس التايواني وشملت منطقتين أميركيتين هما هاواي وغوام غضبا صينيا عارما وتكهّنات بشأن ردّ محتمل من جانب بكين. وتعد تلك أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه في أيار الماضي.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتعارض أي اعتراف دولي بالجزيرة، وتعود جذور النزاع بين تايوان والصين إلى عام 1949 عندما فرت القوى القومية بقيادة تشانغ كاي تشيك إلى الجزيرة إثر هزيمتها في بر الصين الرئيسي أمام القوى الشيوعية بقيادة ماو تسي تونغ.