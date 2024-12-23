ابوعبيدة: مصير بعض الاسرى مرهون بتقدم الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق

اشار المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة الى إن بطولات مجاهدينا وأداؤهم الميداني في شمال القطاع هو نموذج ملهم لكل أحرار العالم، والعدو يخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده المزرية في شمال القطاع حفاظا على صورة جيشه.

وذكر أبو عبيدة في تصريح له، بان الإبادة والتطهير العرقي شمال القطاع يستهدفان المدنيين الأبرياء للتغطية على فضائح الجيش الاسرائيلي، ولفت الى ان مصير بعض أسرى العدو مرهون بتقدم الجيش الاسرائيلي لمئات الأمتار في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان.