أفاد مسؤول قطري لـ"رويترز"، بأن "وفداً قطرياً سيلتقي بالحكومة السورية الانتقالية في دمشق يوم الأحد لبحث إعادة فتح السفارة القطرية وإيصال المساعدات"، مؤكداً أنه "لا صحة للأنباء عن قيام مدير المخابرات القطرية بزيارة لدمشق في وقت سابق".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول قطري لـ"رويترز": لا صحة للأنباء عن قيام مدير المخابرات القطرية بزيارة لدمشق في وقت سابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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