السوداني: موقف العراق ثابت إزاء ضرورة الحفاظ على أمن سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها

ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي ​محمد شياع السوداني​، في بيان، أنّ "السّوداني تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجيّة البريطانيّة ​ديفيد لامي​، جرى خلاله بحث العلاقات الثّنائيّة وسبل تعزيزها، وتطوّرات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات الأحداث على السّاحة السّوريّة".

وأكّد السّوداني "موقف العراق الثّابت إزاء ضرورة الحفاظ على أمن ​سوريا​ وسلامة أراضيها وسيادتها، والسّلم الأهلي في ظلّ الإرادة الحرّة للشّعب السّوري الشّقيق، واحترام خياراته وتنوّعه الاجتماعي والإثني والثّقافي"، مشدّدًا على "ضرورة أن تضطلع الدّول الكبرى بدورها لوقف المأساة في غزة".

من جانبه، لفت لامي بحسب البيان، إلى "تطلّع حكومته للزّيارة الّتي سيجريها السّوداني إلى بريطانيا الشّهر المقبل، وفرص تعزيز الشّراكة البنّاءة من خلالها، لما فيه المصلحة المتبادلة"، مؤكّدًا "التزامات التّحالف الدّولي إزاء العراق في مختلف المجالات، وأهميّة دور العراق المحوري في حفظ أمن المنطقة واستقرارها".