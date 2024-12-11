الدفاع الروسية تتهم أوكرانيا بقصف مطار عسكري باستخدام صواريخ باليستية أميركية وتتوعد بالرد من خلال إجراءات مناسبة

اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى أميركية الصنع لقصف مطار عسكري اليوم، متوعدة كييف بأنها ستردّ على ذلك من خلال "إجراءات مناسبة".

وذكرت الدفاع الروسية في بيان، بانه "تم استخدام ستة صواريخ "أتاكمس" بالستية أميركية الصنع. أسقط الطاقم القتالي لنظام بانتسير للدفاع الجوي صاروخين، بينما تمّ حرف مسار الأخرى باستخدام تجهيزات الحرب الالكترونية".